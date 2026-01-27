موالي يغادر شبيبة القبائل باتجاه الساورة

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، عن انتقال مدافعها الأيسر حمزة موالي، إلى شبيبة الساورة، في إطار الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت إدارة “الكناري” في بيان لها، أن موالي، التحق بنادي “نسور الجنوب” معارا. إلى نهاية الموسم الجاري مع أحقية شراء عقده نهائيا.

وكان صاحب الـ 28 ربيعا، قد التحق بشبيبة القبائل، الصيف الماضي، في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع مولودية الجزائر، وبعقد يمتد إلى جوان 2027.

غير أن موالي، فشل في فرض نفسه ضمن مخططات المدرب جوزيف زينباور. واكتفى بالمشاركة في 8 مناسبات فقط في جميع المسابقات، معظمها كبديل، لتقرر الإدارة القبائلية إعارته في فترة التحويلات الشتوية الحالية.