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قناة النهار

موال من المسيلة: يخرجو 20 قنطار كروفات من البحر يبيعوها ب400ألف للكيلو والكبش يقولك غالي

بقلم النهار أونلاين
موال من المسيلة: يخرجو 20 قنطار كروفات من البحر يبيعوها ب400ألف للكيلو والكبش يقولك غالي
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