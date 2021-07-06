قناة النهار موال من المسيلة: يخرجو 20 قنطار كروفات من البحر يبيعوها ب400ألف للكيلو والكبش يقولك غالي بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جويلية 2021 - 11:02 شارك غرِّد 37 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956449 اقرأ أيضا EURO النهار: انجلترا تفوز على التشيك وكرواتيا تسقط اسكتلندا وتتأهل في المرتبة الثانية قناة النهار 23 جوان ميلة: إنتشـ.ـال جثـ.ـة غريـ.ـق بالواد الكبير بدائرة ترعي باينان قناة النهار 26 جوان الحماية المدنية: تمرين محاكاة الرتل المتحرك في مجال مكافحة حرائق الغابات بالعاصمة قناة النهار 01 جويلية مالية: إعادة هيكلة جديدة لوزارة المالية.. تخفيف جسد الدولة من البيروقراطية والفساد قناة النهار 01 جويلية