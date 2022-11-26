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موال يقتل شخصا ويصيب آخر خلال محاولة اقتحام مستثمرته بتبسة

بقلم سليم دريد
موال يقتل شخصا ويصيب آخر خلال محاولة اقتحام مستثمرته بتبسة
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أطلق موال يقيم باقليم بلدية الحمامات غرب ولاية تبسة النار على مجموعة أشخاص خلال محاولتهم اقتحام مستثمرته من اجل القيام بعملية سرقة تستهدف رؤوس الماشية التي يربيها.

مما اسفر عن اصابة شخصين احدهما لفظ انفاسه الاخيرة. بينما يتواجد الثاني تحت الرقابة الطبية بسبب اصابته بجروح بليغة على مستوى اليد.

وفور وقوع الحادثة تدخلت على الفور مصالح الدرك الوطني وقامت بفتح تحقيق معمق بامر من وكيل الجمهورية.

موازاة مع عملية وضع جثة القتيل على مستوى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية من طرف رجال الحماية المدنية.

كما تم توقيف الموال ووضع تحت الحجز النظري في انتظار استيفاء الاجراءات القانونية وتقديمه رفقة جميع الاطراف أمام النيابة.

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