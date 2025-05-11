موانئ الجزائر تستقبل 100 ألف رأس غنم مستوردة خلال 3 أيام القادمة

ستستلم الجزائر اعتبارا من يوم غد الإثنين أزيد من مائة ألف رأس غنم عبر مختلف الموانئ، من أجل دعم التوزيع العادل على ولايات الوطن وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من اقتناء أضاحي العيد.

أفادت مصادر مسؤولة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، باستمرار الوزارة في استيراد رؤوس الأغنام، وتموين مختلف نقاط البيع وذلك أيام الثاني عشر، الثالث عشر والرابع عشر من ماي الجاري بكوطة جديدة تتكون من أزيد من مائة ألف رأس غنم. أغلبها قادمة من رومانيا، يتم استلامها عبر عدة موانئ وتشمل الجزائر العاصمة، وهران، جيجل، عنابة سكيكدة، تنس ومستغانم، سيتم إخضاعهم لحجر صحي لمدة خمسة أيام قبل الشروع في عمليات التوزيع.

وأكدت مصادرنا وجود برنامج آخر للواردات بعد استلام الكوطة سالفة الذكر، سيكشف عن تفاصيلة لاحقا من أجل طمأنة المواطنين. بوفرة المنتوج “عمليات الاستيراد مستمرة وسنمون السوق بأكبر عدد ممكن من أضاحي العيد يتم تسويقها بسعر موحد”.

وشرعت مصالح وزارة الفلاحة من خلال مؤسستيها “أغرولوغ والشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” منذ تاريخ الرابع من الشهر الجاري في تسويق الأضاحي المستوردة لفائدة المواطنين.

وتعتبر واردات رؤوس الأغنام تحسبا لعيد الأضحى الأولى من نوعها. تنفيذا لتعليمات الرئيس الجمهورية الذي أمر باستيراد مليون رأس غنم بموجب صفقات ودفتر شروط موجه للمؤسسات العمومية فقط.

وسخرت وزارة النقل مؤخرا عدة وسائل لنقل الأضاحي إلى المناطق الجنوبية للوطن عبر السكك الحديدية والطائرات التابعة لشركة الخطوط الجزائرية. حيث أوضح الوزير سعيد سعيود أن أول عملية نقل لـ2500 رأس غنم تمت بواسطة القطاع كانت من وهران نحو بشار، مشيرا في جلسة علنية. بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن العملية ستوسع قريبا لتشمل ولايات شرق البلاد.

كما كشف الوزير أن القطاع يدرس حاليا إمكانية نقل فرع الجوية الجزائرية للشحن للمواشي المستوردة الموجهة لعيد الأضحى، نحو الولايات البعيدة على غرار تمنراست.