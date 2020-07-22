مواهب جزائرية مرشحة للتتويج بجائزة “الغولدن بوي”

تواجدت أسماء العديد من المواهب الفرانكو-جزائرية في القائمة الثانية للاعبين المرشحين لجائزة “الغولدن بوي”.

القائمة الثانية من الجائزة المنظمة من طرف اليومية الرياضية الإيطالية “توتو سبورت” ضمت 80 لاعبا صاعدا على غرار جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد.

المواهب الفرانكو-جزائرية التي تواجدت في القائمة هي ياسين عدلي لاعب بوردو الفرنسي, عديل عويشيش لاعب سانت إيتيان , ريان شرقي لاعب أولمبيك ليون ,ياسر لعروسي لاعب ليفربول وكذا أمين غويري لاعب نيس الفرنسي.

جائزة “الفتي الذهبي” تمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 سنة ينشط في أوروبا.