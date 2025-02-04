موبيليس.. إنجاز 5 آلاف موقع جديد لتكثيف الشبكة

قام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى مؤسسة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، موبيليس”، واطلع على مشاريعها المستقبلية.

ونوّه الوزير بالمشروع الطموح المتعلق بإنجاز 5000 موقع جديد لتكثيف الشبكة القائمة لموبيليس. سيُشرع في إنجازه خلال السنة الجارية 2025.

وتندرج هذه الزيارة، حسب بيان للوزارة، ضمن سلسلة الخرجات الميدانية واللقاءات التشاورية التي باشرها الوزير مع مختلف فاعلي القطاع. لا سيما أولئك الناشطين في مجال الهاتف والأنترنت النقال.

واستمع الوزير، خلال هذه الزيارة، إلى عرض تناول أهم الأرقام والمؤشرات الخاصة بالمؤسسة لسنة 2024. المتعلقة بالجوانب الإدارية، التجارية والتقنية، فضلا عن إنجازات المؤسسة للسنة ذاتها.

كما وجه الوزير دعوة إلى كافة عمال المؤسسة لمواصلة الجهود من أجل تعزيز كفاءة الشبكة. وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبما يسهم أيضا في تحقيق التحول الرقمي ببلادنا.

وجدد الوزير التأكيد على مرافقة مصالح الوزارة ودعمها لتجسيد هذه المساعي.

واختتم الوزير زيارته بتفقد إحدى الوكالات التجارية التابعة لمؤسسة “موبليس”، حيث اطلع على نوعية الخدمات المقدمة على مستواها. وقدّم توجيهات تركزت حول الحرص على راحة الزبائن وتقليل مدة انتظارهم قدر الإمكان مع مراعاة وضعيتهم.

والترويج لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وحث الزبائن على استعمالها. وكذا ضرورة إيلاء عناية خاصة لتقييم الزبائن لنوعية الخدمات وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.