ADS

موبيليس.. إنطلاق عملية التسويق التجاري لتقنية 4G اليوم عبر 16 ولاية إضافية

الوطني
  • -
  • 0
موبيليس.. إنطلاق عملية التسويق التجاري لتقنية 4G اليوم عبر 16 ولاية إضافية
بقلم فوزية مسعدي

تنطلق، اليوم السبت، عملية التسويق التجاري لخدمات تقنية الجيل الرابع المقدمة من طرف شركة “موبيليس” عبر 16 ولاية إضافية.

وأفادت شركة “موبيليس”، في بيان لها، أنه وبمقتضى عملية المراقبة التي قامت بها سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية حول الوسائل والقدرات التقنية للشركة، تقرر الترخيص لموبيليس بتغطية الولايات المتبقية.

لتشمل بذلك التغطية كل التراب الوطني.

وأشار ذات البيان أن تسويق تكنولوجية الجيل الرابع سيمس 16 ولاية وهي: البيض، المدية، النعامة، إليزي، أم البواقي، تبسة، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة ، سوق أهراس، عين تيموشنت، غرداية، غليزان، قالمة، معسكر و ميلة.

وأوضحت الشركة إلتزامها بإنجاح هذه القفزة التكنولوجية، وإستعدادها بالوفاء بإلتزاماته والمساهمة في رقمنة الإقتصاد الجزائري وتحديث الخدمات العمومية.

هذا وتعتبر شركة “موبيليس” أكبر شبكة للجيل الرابع بـأكثر من 10 مليون مشترك.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=766521

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com