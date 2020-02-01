موبيليس.. إنطلاق عملية التسويق التجاري لتقنية 4G اليوم عبر 16 ولاية إضافية

تنطلق، اليوم السبت، عملية التسويق التجاري لخدمات تقنية الجيل الرابع المقدمة من طرف شركة “موبيليس” عبر 16 ولاية إضافية.

وأفادت شركة “موبيليس”، في بيان لها، أنه وبمقتضى عملية المراقبة التي قامت بها سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية حول الوسائل والقدرات التقنية للشركة، تقرر الترخيص لموبيليس بتغطية الولايات المتبقية.

لتشمل بذلك التغطية كل التراب الوطني.

وأشار ذات البيان أن تسويق تكنولوجية الجيل الرابع سيمس 16 ولاية وهي: البيض، المدية، النعامة، إليزي، أم البواقي، تبسة، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة ، سوق أهراس، عين تيموشنت، غرداية، غليزان، قالمة، معسكر و ميلة.

وأوضحت الشركة إلتزامها بإنجاح هذه القفزة التكنولوجية، وإستعدادها بالوفاء بإلتزاماته والمساهمة في رقمنة الإقتصاد الجزائري وتحديث الخدمات العمومية.

هذا وتعتبر شركة “موبيليس” أكبر شبكة للجيل الرابع بـأكثر من 10 مليون مشترك.