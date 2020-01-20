موبيليس تتصدر قائمة عدد المشتركين بـ 18.1 مليون خلال الثلاثي الثالث من 2019

تصدرت شركة الهاتف النقال “موبيلس” قائمة عدد المشتركين بـ 18.1 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من عام 2019.

وأفادت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، اليوم الإثنين في آخر حصيلة لها نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ إتصالات الجزائر للهاتف النقال “موبيليس” إحتلت المرتبة الأولى، من حيث عدد المشتركين في السوق الوطنية.

وأشار نفس المصدر أن عدد مشتركي “موبيليس” إنتقل من 9. 17 مليون مشترك خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 إلى 1. 18 مليون مشترك في نهاية الثلاثي الثالث من نفس السنة.

تليها في المرتبة الثانية شركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر “جازي”، التي سجلت إنخفاضا في عدد المشتركين، من 7. 15 مليون خلال الثلاثي الاثني من 2019 إلى 15 مليون خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.

أما شركة الوطنية تيليكوم الجزائر “أوريدو”، فجاءت في المرتبة الثالثة، بـ1. 12 مليون مشترك إلى 2. 12 مليون من نفس الفترة.

وأكدت الحصيلة إستحواذ “موبيليس” على 93. 39 % من حصص السوق، وجازي على نسبة 11. 33 % وأورويدو على نسبة 96. 26 %.

كما أفادت ذات الحصيلة عن تسجيل إنخفاض طفيف في عدد مشتركي الهاتف النقال بصفة عامة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019.

وأكدت أن حظيرة الهاتف النقال “ي أس أم – الجيل الثالث و الرابع” في الجزائر، سجل إنخفاضا طفيفا منتقلة من 9. 45 مليون مشترك خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 إلى 5. 45 مليون خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.

وأوضحت سلطة الضبط في تقريرها المعنون بـ”مرصد سوق الهاتف النقال في الجزائر خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019″، أنه من بين 5. 45 مليون مشترك نشط، فإن 5. 36 مليون مشتركين في شبكة الجيل الـ3 و الـ4 مقابل 9. 8 مليون مشترك في شبكة جي.أس.أم.