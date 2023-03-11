موبيليس تحقق عاما تاريخيا بأفضل رقم أعمال

بلغ حجم رقم أعمال شركة موبيليس، في الجزائر 144 مليار دينار. محققة عاماً استثنائياً في تاريخ الهواتف المحمولة في الجزائر. حيث أظهرت الإحصائيات ارتفاعا بأكثر من 18 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2021. وبهذا تكون المرة الأولى لمتعامل هاتف نقال منذ سنوات يعلن بشفافية عن أرقامه مثل المؤسسات العالمية.

كما خصصت موبيليس مبلغ 140 مليار سنتيم لدعم المؤسسات الناشئة والرقمنة والبحث العلمي. وأضاف بيان شركة موبيليس، أن هذا الرقم هو ثمرة تنفيذ إستراتيجية تهدف إلى تحسين أداء وجودة الشبكة من حيث التغطية والسرعة.

كما جاء في البيان ذاته، أن هذا العام لا يقتصر على الأداء المالي، بل تميز أيضًا بالدعم الملحوظ والأداء غير المسبوق للمتعامل خلال تنظيم الجزائر للعديد من الأحداث الكبرى. على غرار دورة الألعاب المتوسطية في وهران والقمة العربية في الجزائر العاصمة.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة موبيليس، شوقي بوخزاني، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركة هو الحفاظ على هذه العروض.

التأكيد على الاستمرارية

وأكدت موبيليس، أن العروض التجارية والتسويقية والاتصالات التي سجلتها، تبين قيمة القرارات المتخذة على جميع المستويات. ولا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الإدارية للشركة.

كما قدمت موبيليس تحية خاصة لجهود وإلتزام جميع موظفيها من أجل تحقيق هذا الأداء التاريخي. مؤكدة أن هذا التحسين مستمر من أجل توفير تغطية جيدة للجميع وتحقيق السرعة التي تسهل التحول الرقمي.