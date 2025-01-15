موبيليس ترافق المدرسة الوطنية العليا للرياضيات وتشارك في فعاليات”مقهى الأعمال”

شاركت مؤسسة موبيليس في فعاليات “مقهى الأعمال” التي نظّمتها المدرسة الوطنية العليا للرياضيات بالقطب الجامعي سيدي عبد الله.

شكل هذا اللقاء فرصة قيّمة للتفاعل مع طلبة وأساتذة المدرسة. الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالخدمات التي تقدمها مؤسسة “موبيليس”. كشريك تكنولوجي بامتياز يسعى لمواكبة التطور التكنولوجي الذي حققته في مجال الاتصالات.

وقد استمع مؤطرو مؤسسة “موبيليس” باهتمام. لانشغالات الطلبة وأفكارهم المبتكرة، خاصة تلك المتعلقة بمجال الاتصالات. حيث جرى النقاش في أجواء علمية هادئة ومثمرة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مرافقة مشاريع الطلبة مستقبلاً، وتطوير أفكارهم، ودعم طموحاتهم، مع الحرص على التشاور المستمر لإيجاد سبل تعاون فعّالة تحقق أهداف الطرفين.