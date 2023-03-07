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الرياضة

موبيليس تستحوذ على أكثر من 75% من أسهم شبيبة القبائل

بقلم فيصل زيان بوزيان
موبيليس تستحوذ على أكثر من 75% من أسهم شبيبة القبائل
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أعلنت شركة متعامل الهاتف النقال موبيليس، اليوم الثلاثاء، عن إمتلاكها أكثر من 75 %من أسهم الشركة الرياضية ذات أسهم شبيبة القبائل JSK SSPA.

وجاء في بيان الشركة موبيليس:تعلم شركة أتي أم موبيليس الأسرة الرياضية عامة وأوفياء فريق شبيبة القبائل خاصة أنها ومنذ تاريخ 01/03/2023 اصبحت تمتلك أكثر من 75 %من أسهم الشركة الرياضية ذات أسهم شبيبة القبائل JSK SSPA.

وأوضحت موبيليس في بيانها، أنه تم تعيين السيد عبد العزيز زروقي ،إطار سامي بالشركة للإشراف على السير الحسن للفريق .

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