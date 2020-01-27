موبيليس تشارك بورشة عمل حول التحول الرقمي بالعاصمة

الوطني
  • -
  • 0
موبيليس تشارك بورشة عمل حول التحول الرقمي بالعاصمة
بقلم نادية بن طاهر

نظم كل من متعامل الهاتف النقال موبيليس، والوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية، ورشة عمل حول التحول الرقمي، بسيدي عبد الله بالعاصمة.

وحسب بيان لذات المؤسسة، ناقشت ورشة العمل الفرص والمتطلبات لإنشاء نقطة لتبادل الانترنت “IXP”  في الجزائر .

وتم عقد ورشة العمل بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، وبدعم من الخبراء الدوليين.

وتندرج ورشة العمل، في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تروج لتعزيز وتطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر لإنتاج محتوى محلي.

وتشجع “موبيليس”، من خلال مشاركتها في ورشة العمل، على غنشاء مثل هذه البنى التحتية، وتؤكد إلتزامها بتطوير النظام الإيكولوجي الرقمي الوطني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=763702

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com