موبيليس تشارك بورشة عمل حول التحول الرقمي بالعاصمة

نظم كل من متعامل الهاتف النقال موبيليس، والوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية، ورشة عمل حول التحول الرقمي، بسيدي عبد الله بالعاصمة.

وحسب بيان لذات المؤسسة، ناقشت ورشة العمل الفرص والمتطلبات لإنشاء نقطة لتبادل الانترنت “IXP” في الجزائر .

وتم عقد ورشة العمل بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، وبدعم من الخبراء الدوليين.

وتندرج ورشة العمل، في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تروج لتعزيز وتطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر لإنتاج محتوى محلي.

وتشجع “موبيليس”، من خلال مشاركتها في ورشة العمل، على غنشاء مثل هذه البنى التحتية، وتؤكد إلتزامها بتطوير النظام الإيكولوجي الرقمي الوطني.