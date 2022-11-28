“موبيليس” تضع أخر الرتوشات لشراء أسهم شبيبة القبائل

كشفت مصادر النهار اليوم الإثنين أن شركة “موبيليس” شرعت في المسار الرسمي لشراء أغلبية أسهم نادي شبيبة القبائل.

كما أضافت ذات المصادر أن مُتعامل الهاتف النقال بصدد وضع أخر الرتوشات لشراء أسهم الفريق القبائلي.

وجاء القرار وفق مصادر النهار بعد موافقة النادي الهاوي للكناري على بيع 80 بالمائة من أسهم الشركة لموبيليس.

وتسعى القيادة الحالية للشركة لجعل شبيبة القبائل مثال يُحتذى به على غرار ما تمكن من تحقيقه في موبيليس.

قبل أن تختم المصادر أن موبيليس تسعى لجعل شبيبة القبائل فريقا يسير بعقلية اقتصادية اتصالية ومستوى رياضي محترف.