موبيليس تطلق عرضا خاصا لفائدة الحجاج الجزائريين

أطلق متعامل الهاتف النقال “موبيليس”، اليوم الأحد، عرضا إستثنائيا لفائدة الحجاج الجزائريين.

وحسب بيان للمؤسسة، يمكن هذا العرض، الحجاج، من البقاء قابلين للإتصال طوال فترة إقامتهم بالبقاع المقدسة، بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان، أن “سريان هذا العرض ينطلق ابتداء من 28 ماي 2023 ويتيح للمستخدمين الاستفادة من ساعات عديدة من المكالمات الواردة. وحجم كبير من المكالمات الصادرة والإنترنت بأسعار جد تنافسية”.

كما سيكون من الممكن إعادة التعبئة في أي وقت سواء من السعودية عن طريق تشكيل *600#. أو من خلال تطبيق MobiSpace أو واجهة الواب MeetMob.أو من الوكالات التجارية لموبيليس في كامل أنحاء الجزائر.

فيما سيقدم المتعامل الرائد في مجال الهاتف النقال شريحة “سما” تحمل رصيدا أوليا قدره 100 دينار جزائري لكل حاج.

حيث يكفي أن يتوجه الحجاج إلى إحدى الوكالات التجارية لموبيليس مرفقين ببطاقة هوية أو جواز السفر ونسخة من دفتر الحج وهناك.

وسيتمكنون من الحصول على بطاقة “سما” مجانا وشحن حساباتهم الهاتفية وكذا التعرف على العرض المغري المتاح.