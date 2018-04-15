موبيليس تطلق عرضها الجديد “eXtra”

أطلقت موبيليس عرضا جديدا وفريدا من نوعه “eXtra”، الذي يتوفر على 14 جيغا من الأنترنت زائد مكالمات هاتفية مجانية ورسائل قصيرة بدون انقطاع.

وجاء عرض “eXtra” الذي يتوفر أيضا على عرض الدفع المسبق المزوًد ببرامج شحن ذو مزايا عديدة، من أجل مواكبة الإحتياجات الإستهلاكية للزبائن.

وللحصول على عرض “eXtra” يجب استعمال لائحة : *600#

عرض extra 500: تحصل على 2 جيغا اوكتي انترنت + مكالمات غير محدودة 24 سا/ 24 نحو موبيليس + 750 دج رصيد صالح 10 أيام.

عرض extra 1000: تحصل على 6 جيغا اوكتي انترنت + مكالمات غير محدودة 24 سا/ 24 نحو موبيليس + 1500 دج رصيد صالح 30 يوم.

عرض extra 2000: تحصل على 10 جيغا اوكتي انترنت + مكالمات ورسائل قصيرة غير محدودة 24 سا/ 24 نحو موبيليس + 3000 دج رصيد صالح 30 يوم.

بالإضافة لهذه الامتيازات التسعيرية والاختيارية، يجيز عرض “eXtra” للمحترف من اختيار رقم الهاتف من القائمة الرقمية السحرية، الذي يسمح بحفظ المعلومات الشخصية بكل بساطة.