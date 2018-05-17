موبيليس تطلق عرضها الضخم PixX

أعلنت مؤسسة موبيليس عن إطلاق عروض جديدة موجهة لزبائن الدفع المسبق “pixX”، والذي يسمح بالاستفادة من عدة مزايا.

وأفاد بيان من المتعامل، أنه ابتداءً من اليوم الأول من شهر رمضان ولمدة 21 يوما، أطلق موبيليس عرضا ترويجيا، يحتوي على مكالمات، رسائل قصيرة وأنترنيت على عروضه “بيكس”، باستعمال رقم 600.

عرض PixX100:100 دج =مكالمات ورسائل قصيرة غير محدودة نحو موبيليس+300 دج نحو جميع الشبكات+1Go، الكل صالح لمدة 24 ساعة.

عرض PixX500:500 دج=مكالمات ورسائل قصيرة غير محدودة نحو موبيليس+1500 دج نحو جميع الشبكات+5 Go، الكل صالح لمدة شهر إبتداءً ،من اليوم الأول، لشراء العرض.

عرض PixX1000:1000 دج=مكالمات ورسائل قصيرة،غير محدودة،نحو موبيليس+3000 دج نحو جميع الشبكات+15 Go،الكل صالح لمدة شهر إبتداءً من اليوم الأول لشراء العرض.

وأعلم موبيليس زبائنه بخاصية مبتسم وصيغه، أنهم بإمكانهم الاستفادةمن هذا العرض الترويجي، بالإضافة إلى إمكانية تجميع الرصيد المهدى عن طريق تفعيل عدة عروض PixX.