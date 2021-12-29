موبيليس تعلن تكفلها بنقل أنصار الخضر إلى الكاميرون

أعلنت شركة متعامل الهاتف النقال موبيليس، الراعي الرسمي للفاف، عن تكفلها بنقل 661 مناصر، إلى الكاميرون لمساندة المنتخب الوطني.

وأصدرت موبيليس، بيانا كشفت من خلاله تكفلها بنقل 661 مناصر إلى الكاميرون، لمساندة المنتخب الوطني، في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وسيتم تحديد هوية المناصرين المعنيين بهذه السفرية، من خلال قرعة ستنظمها وزارة الصحة واصلاح المستشفيات عبر كامل التراب الوطني.

كما ستكون هذه القرعة، الخاصة بالتنقل إلى الكاميرون، مفتوحة لجميع المواطنين الملقحين ضد كوفيد 19، والبالغين سن 18 سنة.

يذكر أن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، والمقررة بالكاميرون، ستجرى في الفترة ما بين 9 جانفي إلى 6 فيفري 2022.