موبيليس تفتتح مركزا لمتابعة عمليات شبكة الاتصالات بوهران

إفتتحت شركة موبيليس أول مركز لمتابعة وصيانة والإشراف على عمليات شبكة الاتصالات بوهران.

وتندرج هذه العملية في إطار ضمان للسير الحسن لشبكة موبيليس لفائدة سكان وهران ولضيوفها.

كما تأني هذه العملية، في اطار الإستعداد لفعاليات ألعاب البحر المتوسط.

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الكشف عن عدد الرياضيين المشاركين بدورة وهران2022

كشفت اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، عن عدد الرياضيين المرتقب مشاركتهم في هذه التظاهرة الرياضية.

وحسب بيان اللجنة عبر الفايسبوك، فإن عدد المشاركين في الألعاب المتوسطية وهران 2022 بلغ 3390 رياضيا من 26 دولة.

وستشارك إيطاليا بأكبر عدد من الرياضيين بعدد قدره 371 رياضيا، تليها الجزائر وتركيا 324 رياضيا وفرنسا بـ313 رياضيا.

يذكر أن الألعاب المتوسطية، ستنطلق فعالياتها إبتداءً من 25 جوان الجاري.

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