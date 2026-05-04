موبيليس تفوز بجائزة الحوكمة المستدامة في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

حققت شركة موبيليس إنجازاً متميزاً بتويجها بجائزة الحوكمة المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. ضمن فعاليات Prix RSE Awards ALGERIA 2026

لتؤكد بذلك شركة “موبيليس” مكانتها قوةً اقتصادية تضع القيم المجتمعية، إذ جاء هذا التتويج بعد عملية تقييم دقيقة وشاملة شملت 78 مؤسسة مشاركة. بإشراف المعهد الجزائري للتقييس (IANOR).

وتميزت موبيليس بتقديم نموذج يحتذى به في إدارة المشاريع التي تخدم المجتمع وتدعم التنمية المستدامة. ما جعلها تتصدر قائمة المؤسسات الأكثر التزاماً بالمعايير الأخلاقية والمهنية.