موبيليس تقدم منحا دراسية للمتفوقين في شهادة البكالوريا

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين متعامل الهاتف النقال “موبيليس”. والبنك الوطني للإسكان تقدم من خلالها مؤسسة موبيليس منح دراسية للمتفوقين في شهادة الباكالوريا ل2024.

وجاءت هذه المبادرة لتمكنيهم من تكوين جامعي في مجالي إدارة مشاريع البناء. واعادة تأهيل العقار على مستوى المدرسة العليا لمهن البناء التي تعد فرع للبنك الوطني للإسكان.

وقد تم التوقيع على الاتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من قبل المدير العام للمدرسة العليا لمهن البناء. ابراهيم وارس من جهة و مديرة الاتصال بالنيابة بمؤسسة موبيليس. فراح أوشعبان من جهة اخرى. و ذلك بحضور كل من المدير العام للبنك الوطني للإسكان. أحمد بلعياط و الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس. شوقي بوخزاني.وفي كلمة له بالمناسبة.

وثمن بلعياط رعاية مؤسسة موبيليس للطلبة المتفوقين في شهادة الباكالوريا ل2024 من اجل افادتهم بتكوين جامعي لنيل شهادة الليسانس في تخصصين جديدين و هما إدارة مشاريع البناء واعادة تأهيل العقار. مؤكدا ان هذا التكوين الذي تقدمه المدرسة العليا لمهن البناء التي تم اعتمادها مؤخرا من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, يطلق لأول مرة بالجزائر.

وثمن الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس.شوقي بوخزاني بدوره إدراج التكوين في مجالي إدارة مشاريع البناء واعادة تأهيل العقار على مستوى المدرسة العليا لمهن البناء لضمان. تخرج اطارات جزائرية متخصصة في هذه المجالات مضيفا ان هذه الاتفاقية جاءت لتشجيع الطلبة المتفوقين في شهادة الباكالوريا (10 طلبة). حيث ترافقهم موبيليس في مسارهم الدراسي مع ضمان التوظيف بعقود عمل غير محددة المدة فور تخرجهم.