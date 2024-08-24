موبيليس تكرم الأبطال الجزائريين في الألعاب الأولمبية بباريس

كرمت شركة متعامل الهاتف النقال موبيليس الأبطال الجزائريين و سفراءها في الألعاب الأولمبية التي جرت بالعاصمة الفرنسية باريس.

و كان أبرز الرياضيين في حفل التكريم، البطلة إيمان خليف صاحبة الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية والبطل جمال سجاتي الحائز على الميدالية البرونزية.

ومنح متعامل النقال موبيليس مبلغا ماليا يقدر بـ 4 ملايين دينار جزائري للبطلة إيمان خليف، و 2 مليون دينار لجمال سجاتي.

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