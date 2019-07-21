“موبيليس” تهنئ أسياد إفريقيا على الإنجاز التاريخي

هنأ متعامل الهاتف النقال “موبيليس”، المنتخب الجزائري، بمناسبة احرازه كأس أمم إفريقيا 2019، لثاني مرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

ونشر متعامل الهاتف النقال، “موبيليس”، الشريك الرسمي للمنتخب الجزائري، بيانا، عبر الموقع الرسمي للشركة، لتهنئة المنتخب الوطني، بإنجازه التاريخي.

وجاء في بيان “موبيليس” :” الجزائر هي بطلت الإفريقيا للمرة الثانية في تاريخ كرة القدم، “موبيليس”، الشريك الرسمي للمنتخب الوطني، يهنئ أبطالنا الشجعان على ما تم إنجازه خلال هذه الطبعة الـ32 من كأس إفريقيا للأمم”.

وتابع متعامل الهاتف النقال: “بعد دورة مثالية لمحاربي الصحراء، وفوزهم مرة أخرى بـ(1-0) على منتخب السنغال، في نهائي كأس إفريقيا للأمم 2019، دفعهم هذا الإنجاز إلى قمة إفريقيا”.

وأضاف بيان “موبيليس”: “تمكنت الجزائر أخيرًا من رفع الكأس القارية الثانية في تاريخها، بعد 29 عامًا، بجيل من ذهب بالفعل”.

وختم متعامل الهاتف النقال، والشريك الرسمي للمنتخب الوطني، “موبيليس” بيانه: “في هذه اللحظات السعيدة ، يجدد “موبيليس”، الداعم الأول لكرة القدم في الجزائر، وفائه بالتزامه، في مرافقة الفريق الوطني، ويوجه رسائل التهنئة للشعب الجزائري، واللاعبين، والطاقم التقني والطبي، وعلى رأسهم المدرب، الذي استخرج جوهر هؤلاء اللاعبين، مبروك للأفناك، 1.. 2.. 3.. تحيا الجزائر”.