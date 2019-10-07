موبيليس تهنئ البطل الجزائري توفيق مخلوفي

هنأت “موبيليس” العداء الجزائري البطل، توفيق مخلوفي، بمناسبة تتويجه بالميدالية الفضية في نهائي سباق 1500م لبطولة العالم لألعاب القوى، بقطر.

وشهد السباق أمس الأحد، وتيرة سريعة، حلّ فيها العداء الجزائري ثانيًا، بتوقيت قدره 3 دقائق 31 ثانية و38 جزءا بالمائة.

ليحقق العداء الجزائري، أحسن توقيت شخصي له، بعد الألعاب الأولمبية بلندن، أين ظفر بالمعدن النفيس بـ3 دقائق 38 ثانية و8 جزءا بالمائة.

وبصم البطل المعجزة، على عودته القوية إلى منصات التتويج، قبل سنة من بداية الألعاب الأولمبية 2020 المقررة بطوكيو.

وبمناسبة هذا التتويج الهام والذي شرف الجزائر، هنأت شركة “موبيليس”، البطل الجزائري، وسفير علامتها، توفيق مخلوفي، بهذا الإنجاز العالمي.