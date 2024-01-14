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الرياضة

“موبيليس” تواصل نقل أنصار الخضر إلى كوت ديفوار

بقلم النهار أونلاين
“موبيليس” تواصل نقل أنصار الخضر إلى كوت ديفوار
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نضم متعامل الهاتف النقال “موبيليس” اليوم الأحد، رحلات جديدة لأنصار الخضر، نحو كوت ديفوار، تحسبا لمساندة رفقاء رياض محرز في الـ”كان”.

وبقيت “موبيليس” وفية لعاداتها حينما يتعلق الأمر بالمنافسات الكبرى، التي يشارك فيها المنتخب الوطني.

حيث أطلقت الشركة، عبر حسابها الرسمي على “فيسوك” مسابقة على شكل أسئلة. يتم من خلالها انتقاء أصحاب الإجابات الصحيحة، والتي حصدت أكبر عدد من الإعجابات، للتنقل مجانا إلى كوت ديفوار.

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