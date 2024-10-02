موبيليس توقع اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي

وقّع متعامل الهاتف النقال في الجزائر “موبيليس”، اليوم الأربعاء، على اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي.

وأشرف الرئيس المدير العام شوقي بوخزاني، على مراسم التوقيع التي جرت بمقر المديرية العامة لموبيليس، وبحضور العديد من الإطارات من كلا الطرفين.

وبالمناسبة، أكد بوخزاني، على الالتزام بالتنفيذ الفعلي لبنود الاتفاقية، لتعود بالفائدة على كلا الطرفين خاصة والوطن عامة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعميم الابتكار التكنولوجي، ومنح الطلبة فرصة مباشرة للتعامل مع مشاريع واقعية. والعمل على تحقيق مشاريع مبتكرة وتحقيق حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والبيئية في بلادنا.