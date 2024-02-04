موبيليس توقع عقدا مع العداء الجزائري سليمان مولا

وقعت الشركة الوطنية موبيليس عقدا جديدا مع العداء الجزائري سليمان مولا لينظم إلى عائلة الممول الحصري لعدد من نجوم الرياضة الجزائرية.

وقالت الشركة الوطنية عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، اليوم الأحد، في عنوان لها “بطل جديد ينضم إلى عائلة موبيليس.

وأكدت أن العداء سليمان مولا متخصص في سباق 400 م و 800 م والمتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 برصيد ثري.

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