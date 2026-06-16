 موبيليس توقع عقد رعاية مع البطل العالمي محمد السعيد معلم

وقّعت مؤسسة موبيليس، أول أمس الأحد، عقد رعاية مع المصارع الجزائري محمد السعيد معلم، بطل العالم في فئة الوزن “خفيف الثقيل” ضمن منظمة BRAVE CF، والمتخصص في رياضة فنون القتال المختلطة (MMA)، والذي شرّف الجزائر ورفع رايتها في المحافل الدولية.

وبموجب هذا الاتفاق، ينضم محمد السعيد معلم إلى عائلة موبيليس، ليعزز قائمة سفراء علامتها التجارية، حيث سيستفيد من دعم مالي ومعنوي يتناسب مع مكانته كبطل عالمي، بما يتيح له مواصلة تحقيق الإنجازات وكتابة اسمه في مختلف المنافسات العالمية.

وتؤكد موبيليس، بصفتها شريكا أساسيا للرياضة في الجزائر وعلامة للأبطال، التزامها الدائم بمرافقة النخبة الرياضية ودعمها، بما يسهم في تشريف الألوان الوطنية وتعزيز حضور الجزائر في الساحة الرياضية الدولية.