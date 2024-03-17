موبيليس تُهديكم 40 عمرة وهذه شروط المسابقة

أطلقت موبيليس، مسابقة “Naghmati&Mobmic”، والتي تمكن من ربح 40 عمرة، وذلك عبر تحميل أناشيد دينية عبر خدمة Naghmati ورسائل MobMic.

ويتمثل قانون مسابقة Nghmati/MobiMic والتي تمتد طيلة شهر رمضان خلال الفترة الممتدة مابين 11 مارس إلى غاية 10 أفريل 2024 فيما يلي:

المسابقة مفتوحة لكل شخص معنوي بالغ أو قاصر أكثر من 13 سنة، يقطن في الجزائر. يملك خط موبيليس وله إمكانية الولوج إلى تطبيق Naghmati/ MobiMic.

وبإمكان المتتبعين المشاركة في لعبة Naghmati/ MobiMic على مستوى جميع شبكات التواصل التالية : تويتر “ATM_Mobilis”، وفايسبوك “MobilisOfficielle”، وإنستغرام “mobilis.dz”، وتيك توك “mobilis.dz”.

وللمشاركة، يجب اتباع الشروط التالية:

متابعة الصفحة الرسمية لموبيليس ” فايسبوك وانستغرام”. ومشاركة منشور المسابقة في الصفحة الخاصة بالمشترك.

الإشتراك في خدمة Naghmati و MobiMic بالنسبة للزبائن الجدد والأقدمية للمشاركين الجدد.

إعادة شحن 1000 دج لزبائن الدفع المسبق “لن يتم خصم المبلغ المعاد شحنه من رصيد الزبون. إذ يمكنه الإستفادة منه في الوقت الذي يناسبه”. ودفع الفاتورة الحديثة لزبائن الدفع.

تنزيل محتوى “نغمات لخدمة نغمتي ورسالة لخدمة MobiMic”

يحق للمشتركين الفوز بهدية واحدة فقط خلال فترة المسابقة.

وسيتم إختيار فائز كل أسبوع بناء على نشاطه وسيتم تصنيفه وفقا للمعايير المذكورة أعلاه.

وتكافئ المسابقة أفضل اللاعبين الذين قاموا بتحميل عدد أكبر من أناشيد Naghmati ورسائل خاصة بخدمات MobMic.

وسيتم إختيار 5 فائزين كل أسبوع للفوز بعمرة مهداة لشخصين موبيليس لا تصدر أي ضمانات فيما يتعلق بالجوائز الممنوحة.