موبيليس: سرعة الانترنيت ستصل إلى 40 ميغابايت في الثانية

تحدث الرئيس المدير العام لـ”موبيليس”، شوقي بوخزاني، عن مشروع التدفق العالي جدا للانترنيت في الجزائر. حيث قال المتحدث، “إننا نتحدث عن بلد بحجم قارة وهو مبعث للافتخار والاعتزاز ولكن يجعل أحيانا المهمة صعبة نوعا ما”.

كما أوضح، الرئيس المدير العام لـ”موبيليس”، للنهار، أنه تم الشروع فعليا في تنفيذ المشروع هذه السنة على أرض الواقع. وهذا في العديد من ولايات الوسط، الشرق، الغرب، الجنوب.

في حين، أشار، المتحدث، إلى أن المشروع في مرحلة جد متقدمة بغليزان. وتم الشروع فيه في تلمسان، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، أدرار في انتظار تعميمه على ولايات أخرى.

وبلغة الأرقام، قال الرئيس المدير العام لموبيليس، إن أقل نسبة تدفق التي تطمح إليها هي معدل 40 ميغابيت في الثانية”. مضيفا “نحن نتحدث عن تدفق يختلف حسب كثافة الزبائن وحسب قرب الزبون من الموقع الذي يقدم هذه الخدمة.

كما أكد بوخزاني، أن من مؤشرات ونقاط قوة موبيليس، أنها متواجدة في أقصى نقطة بالجزائر. على غرار إن قزام، تيمياوين، وبنفس التكنولوجيا التي تقدمها في المردودية المرتفعة.

قال الرئيس المدير العام لموبيليس، شوقي بوخزاني، إن الجيل الخامس سيأتي وقتها، مشيرا إلى أن المتعامل سيكون جاهز لذلك.

كما أوضح المسؤول الأول في موبيليس، في حوار للنهار، أن تكنولوجيا الجيل الخامس تمر بعدة مراحل تنظيمية وإجرائية.

في حين، أكد بوخزاني، موبيليس يستغل ما هو متوفر حاليا في إطار الأنظمة والقوانين السارية المفعول من خلال دفاتر الشروط. والتي انخرط فيها استفاد منها المتعامل.

كما أشار المتحدث، إلى أن تكنولوجيا الجيل الرابع لم تقدم كل ما لديها. قائلا “نحاول استغلال أفضل التكنولوجيا و الذبذبات الجديدة لتوفير أفضل تدفق”.

في حين، كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس شوقي بوخزاني ان المتعامل الاول للهاتف النقال في الجزائر حقق أفضل رقم أعمال في تاريخها سنة 2022. و من المتوقع أن رقم أعمالها عند نهاية سنة 2022 سيتجاوز 135 مليار دينار أي أكثر من مليار دولار.