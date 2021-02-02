موبيليس عازم على تغطية مواقع الظل وتوسيع شبكتها فيها

أعلنت شركة موبيليس عن وضع عدة هوائيات من نوع الجيل الثالث ذات التدفق العالي بعدة ولايات من الشرق الجزائري تحت الخدمة

ويأتي هذه الإجراء في إطار تجسيد مخطط العمل الخاص ببرنامج التغطية لمناطق الظل بشبكة موبيليس.

وقامت الفرق التقنية لموبيليس مؤخرًا بتنصيب هوائيتان بولاية سوق أهراس في كل من منطقة حراقة التابعة لدائرة سدراتة ومنطقة الطباقة وبوشاهد براس الواد.

كما تم تشغيل عدة هوائيات أخرى بشرق البلاد شملت كل من المواقع التالية:

الحميمة البيضاء وقسطل بولاية تبسة. لويدة بولاية سكيكدة.الحماوي بولاية الطارف.

وحسب بيان لمؤسسة موبيليس فإن هذه العملية من شأنها المساهمة في رفع العزلة على المواطنين خاصة بمناطق الظل.

كما تهدف هذه العملية إلى نشر التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال وتوسيع استعمالها.

حيث تعمل موبيليس وبأقصر وقت، حسب البيان من رفع مجهوداتها لتحسين الشبكة والخدمات في المناطق المعزولة والمناطق الصحراوية.

وسيصل عدد المحطات المنجزة منذ السنة الماضية إلى أكثر من 400 محطة عبر كل التراب الوطني.

وكدت موبيليس أنها ملتزمة ببرنامج تعزيز وتوسيع شبكتها، لا سيما في مناطق الظل، لتجعله أولوية مطلقة تماشيًا وتوجيهات الوصاية