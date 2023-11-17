“موبيليس”  في صدارة متعاملي الهاتف النقال بالجزائر 

إحتل متعاملي الهاتف النقال “موبيليس” الصدارة من حيث عدد المشتركين بـ 21.25 مليون مشترك في شبكات “جي أس أم” و الجيل الـ 3 و الجيل الـ 4 إلى غاية 30 جوان 2023 .

وفي آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية جاءت متعاملي الهاتف النقال “موبيليس” ” في المركز الاول متبوعة بالمتعامل “جيزي” بـ 15,27 مليون مشترك.بينما جاء المتعامل “أوريدو” في المركز الثالث بـ 12,39 مليون مشترك.

أوضاف التقرير المتعامل موبيليس سجل تراجعا في عدد مشتركيه في جي أس أم والجيل الـ3 و الجيل الـ 4 بـ 21.25 مليون مشترك خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقابل 21,36 مليون خلال الثلاثي الأول من نفس السنة .

بينما المتعامل “جيزي” فقد سجل ارتفاعا اي من 15.20 مليون مشترك خلال الثلاثي الأول 2023 إلى 15.27 مليون مشترك خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة.

في حين عرف المتعامل “أوريدو” تراجعا في عدد مشتركيه بلغ 12.39 مليون مشترك خلال الثلاثي الثاني 2023 مقابل 12.74 مليون مشترك خلال الثلاثي الاول.

وبلغت حصة السوق للمتعامل موبيليس 43.45 بالمئة إلى غاية 30 جوان 2023 و43.32 إلى غاية 31 مارس 2023. بينما حصة جيزي 31,22 إلى غاية 30 جوان 2023 و30.84 بالمئة إلى غاية 31 مارس 2023. و أوريدو 25.33 بالمئة إلى غاية 30 جولن 2023 و25.84 بالمئة إلى غاية 31 مارس 2023 .

وعرف عدد المشتركين في الهاتف النقال “جي اس أم و الجيلين الثالث والرابع” في الجزائر تراجعا طفيفا . وذلك بنسبة 0.8 بالمئة اي من 49.30 مليون مشترك خلال الثلاثي الاول من سنة 2023 إلى 48.91 مليون مشترك خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة.