“موبيليس” يخصص شاشات عملاقة لمشاهده نهائي “الكان” بهذه الأماكن

يخصص متعامل الهاتف النقال بالجزائر “موبيليس”، شاشات عملاقة بمختلف مناطق الوطن، لفائدة الجماهير، لمشاهدة نهائي “كان 2019″، والذي سيجمع بين المنتخب الجزائري، ونظيرة السينغالي، الجمعة القادمة.

وحسب بيان لذات المؤسسة، اليوم الأربعاء، سيخصص الشريك الرسمي، للإتحادية الجزائرية لكرة القدم “موبيليس”،

شاشات عملاقة، وسيكون الدخول بالمجان، بالمناطق الآتية:

الجزائر العاصمة: ملعب 5 جويلية الأولمبي، رياض الفتح، وملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

بالإضافة إلى تخصيص شاشات عملاقة، في مختلف الأماكن العمومية، بالولايات الآتية: سطيف، وهران، قسنطينة، باتنة، ورقلة، عنابة ، الشلف وبشار.

وتهدف الشركة، من خلال هذه العملية، مشاركة الشعب الجزائري، أهم لحظات تألق كرة القدم الجزائرية.

وفي الأخير، تدعو “موبيليس”، الجمهور الجزائري، عبر مختلف مناطق الوطن، للحضور بقوة، لتشجيع المنتخب الوطني، في لقائه النهائي، يوم الجمعة، على الساعة الثامنة مساء.