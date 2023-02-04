موتسيبي:”إفريقيا بإمكانها التتويج بالمونديال و الشباب الجزائري سيكون معني بذلك”

عبّر رئيس الإتحاد الإفريقي “الكاف”، جوسيب موتسيبي، عن ثقته بقدرة المنتخبات الإفريقية، على التتويج بكأس العالم مستقبلاً.

وصرح اليوم السبت، جوسيب موتسيبي، في الندوة الصحفية التي عقدها في قاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا:”بلد كالجزائر لها تاريخ في كرة القدم”.

وأضاف موتسيبي:”نريد رؤية الجزائر في كأس العالم، وأشكر الشعب الجزائري ورئيس الفاف لنجاح الشان”.

وتابع موتسيبي:”البلدان الإفريقية بإمكانها الفوز بكأس العالم وواجبي أن نجعل من الشباب الجزائري يقتنع أنه جزء من هذا المشروع”.

وأردف رئيس الكاف:”نريد أن نجعل الكرة الإفريقية عالمية ونبين للشعوب الإفريقية أننا أفضل من البلدان الأخرى و نؤمن بإمكانيات الشعوب الإفريقية لتحقيق هذا الإنجاز”.