موتسيبي:”الجزائر قدمت شان مثالي وأشكر زفيزف على هذا الإنجاز”

تقدم رئيس الإتحاد الإفريقي الكاف، جوزيف موتسيبي، بالشكر لنظيره رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، جهيد زفيزف، بعد نجاح منافسة الشان.

وصرح موتسيبي لقناة النهار، على هامش سحب قرعة كان أقل من 17 سنة بالنادي الوطني للجيش:”المنافسة ستكون قوية بين المنتخبات و كان تحت 17 سنة لا تقل أهمية عن المسابقات الإفريقية الأخرى”.

وأضاف موتسيبي: الدورة يجب أن تقدم صورة جيّدة عن الكرة الإفريقية ويجب ان تكون ردّة فعل قوية من اللاعبين الشباب”.

وتابع المتحدث:” الجزائر برهنت قدراتها في الشان بالتنظيم الجيّد و نقلت صورة جيّدة عن الكرة الإفريقية”.

“يجب أن نكون مرتاحين بهذه الفكرة، وهي أن الجزائر قدمت شان مثالي بتوفير تقنيات عديدة مثل “الفار” وأمور تقنية أخرى”.