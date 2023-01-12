موتسيبي:”سأكون حاضرا في حفل افتتاح الشان غدا”

قطع رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، الشك باليقين بخصوص حضوره حفل افتتاح منافسة كأس إفريقيا للمحليين غدا الجمعة.

حيث قال الرجل الأول في الكاف خلال ندوة صحفية يعقدها في هاته الأثناء بملعب نيلسون مانديلا.

“غدا سأكون حاضرا في حفل افتتاح الشان بالتأكيد لأني رئيس الكاف”.

كما أضاف:”حضوري غدا قرعة كأس العالم للأندية في المغرب سيقتصر على تقديم الدعم للأندية الإفريقية المشاركة”.

قبل أن يختم:”ذهابي هناك يرجع لأن البطولة ستقام في دولة إفريقية”.