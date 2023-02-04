موتسيبي:”لهذا السبب قلت إن شان الجزائر أفضل نسخة في تاريخ المنافسة”

أوضح رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، جوزيف موتسيبي، عن سبب تصريحاته التي كشف فيها سابقا أن نسخة شان الجزائر 2022، هي الأفضل في تاريخ المنافسة.

وصرح موتسيبي في الندوة التي عقدها بقاعة مؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا، اليوم السبت:”سبق أن صرحت أن شان الجزائر الأفضل في تاريخ المنافسة”.

وأضاف موتسيبي:”سمح لي التقييم بالكشف عن ذلك، بسبب الإحصائيات الجيدة التي حققتها المنافسة”.

وأوضح رئيس الكاف موتسيبي:” شان الجزائر هو الأفضل، بسبب كل البنى التحتية المتوفرة والملاعب الجيدة والحضور الجماهيري القوي”.