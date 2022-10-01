موتسيبي:”منافسة السوبر ليغ ستنهض بالكرة الإفريقية”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، عن عمل هيئته لتطوير مستوى كرة القدم في القارة الإفريقية.
وصرح موتسيبي لقناة النهار، خلا ل ندوته الصُحفية:”نعمل على جعل مستوى الكرة الإفريقية منافسا للقارات الأخرى”.
وأضاف موتسيبي:”تناقشنا في اجتماع المكتب التنفيذي على منافسة السوبر ليغ، والتي نعلّق عليها آمالا للنهوض بمستوى الكرة الإفريقية”.
وتابع موتسيبي:”نعمل بالشكل اللازم لتطوير الكرة الإفريقية، من خلال التسيير المحكم، وهدفنا تتويج منتخب إفريقي يالمونديال، كون المنتخبات الإفريقية تملك لاعبين جيدين”.
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