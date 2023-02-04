موتسيبي:”نحاول إعطاء الفرص لكل الدول الأعضاء في الكاف لاحتضان كأس إفريقيا”

كشف رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، جوسيب موتسيبي، أن هيئته، ستتعامل بعدل مع كل الدول الأعضاء.

وصرح موتسيبي، اليوم السبت، في الندوة الصُحفية التي عقدها في قاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا:”الكاف تضم 54 هيئة فيدرالية وعمل الكاف سيكون عادلا إزاء الأعضاء”.

وأوضح موتسيبي:”يجب أن يكون هناك تداول في احتضان “الكان” ونحاول إعطاء الفرص لكل الدول الأعضاء في الكاف لاحتضان الحدث”.

وتابع المتحدث:”الكان في 2027 لن تكون في نفس المنطقة التي تحتضن كان 2025 واحتضان هذه المنافسة ستكون مناسبة لتطوير البنى التحتية”.