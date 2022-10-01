موتسيبي:”واثق من نجاح كأس إفريقيا بالجزائر”

عبر رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، عن ثقته في قدرة الجزائر على احتضان النسخة المقبلة من كأس إفريقيا للمحليين.

وصرح موتسيبي، لقناة النهار، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت بفندق الشيراطون:” متأكد من أن مستضيف هذه النسخة سيكون الأحسن من بين كل المرشحين”.

وأضاف موتسيبي:”واثق من نجاح شان 2023، لأنني رأيت البنى التحتية الضخمة لهذا الحدث”.

وتابع موتسيبي:” الإستعداد والحماس الذي التمسته لدى رئيس الفاف زفيزف، جعلني واثق من نجاح الشان المقبلة”.