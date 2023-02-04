موتسيبي: “أشكر الرئيس تبون على دعمه الكبير لكرة القدم الجزائرية”

وجه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، اليوم السبت، شكر خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وصرح موتسيبي، خلال ندوته الصحفية: “أوجه شكر خاص لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون”.

كما أضاف: “أشكر الرئيس تبون على الاستقبال الكبير الذي خصنا به، وعلى دعمه الكبير لكرة القدم الجزائرية”.

وأردف: “كانت لي محادثة طويلة مع الرئيس تبون، وعندما نجد رئيس جمهورية يدعم كرة القدم بهذا القدر، سيعود بفائدة كبيرة على هذا البلد”.