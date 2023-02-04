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الرياضة

موتسيبي: “أشكر الرئيس تبون على دعمه الكبير لكرة القدم الجزائرية”

بقلم كريم تيغرمت
موتسيبي: “أشكر الرئيس تبون على دعمه الكبير لكرة القدم الجزائرية”
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وجه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، اليوم السبت، شكر خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وصرح موتسيبي، خلال ندوته الصحفية: “أوجه شكر خاص لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون”.

كما أضاف: “أشكر الرئيس تبون على الاستقبال الكبير الذي خصنا به، وعلى دعمه الكبير لكرة القدم الجزائرية”.

وأردف: “كانت لي محادثة طويلة مع الرئيس تبون، وعندما نجد رئيس جمهورية يدعم كرة القدم بهذا القدر، سيعود بفائدة كبيرة على هذا البلد”.

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