موتسيبي: “الجزائريون يعرفون جيدا كرة القدم وسيساهمون في انجاح الشان”

أبدى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، سعادته بالتواجد في الجزائر مجددا بمناسبة منافسة “الشان”.

وصرح باتريس موتسيبي، للتلفزيون العمومي، عقب وصوله إلى الجزائر: “شرف كبير لي التواجد هنا في الجزائر”.

كما أضاف: “هذا البلد الجميل والمضياف أعتبره دائما بيتي، وله مكانة خاصة في قلبي، وقلب كل الأفارقة الذين سيتنافسون على لقب الشان”.

وتابع باتريس موتسيبي: “الجزائريون يعرفون جيدا كرة القدم ومن دون شك سيناصرون كل الفرق المشاركة، ويساهمون في نجاح هذا الحدث”.