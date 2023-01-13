رئيس الكاف :” الجزائر بلد عظيم باستطاعتها احتضان أكبر المنافسات “

ابدى رئيس الكاف باتريس موتسيبي انبهاره الكبير بتعلق الجمهور الجزائر بكرة القدم و الترحاب الكبير الذي حظي به.

كما قال موتسيبي خلال الكلمة الافتتاحية بملعب نيلسون مانديلا. اليوم الجمعة “الجزائر بلد عظيم في عالم كرة القدم، أقول للجميع مرحبا بكم في شان الجزائر”.

كما أضاف موتسيبي “أشكر الجزائريين و الجمهور الجزائري على حفاوة الاستقبال بالمنتخبات الإفريقية و إعطاء سمعة جيّدة عن القارة عامة”.

وأردف موتسيبي ” “أؤكد آن الجزائر قادرة على تنظيم مسابقات افريقية كبيرة و تمثيل إفريقيا أحسن تمثيل، كما اشكر المتواجدين هنا على رأسهم جياني انفانتينو”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]