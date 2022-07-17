موتسيبي :”الجزائر ستمثل افريقيا أحسن تمثيل عند احتضانها الشان”

أكد رئيس الكاف باتريس موتسيبي أن الجزائر ستبهر الجميع خلال احتضانها “شان” 2023، بعدما تفقد المركبات و الملاعب المحلية.

كما تطرّق موتسيبي إلى غياب الجزائر عن مونديال قطر في تصريح لـ “النهار”، اليوم الأحد.

“صحيح أن الجزائر لن تلعب المونديال لكنني واثق من تمثيل افريقيا بشكل جيد في شان 2023 كما انها ستبهر العالم”.

وأضاف:”الدورة حتما ستصنع الحدث”.

كما ختم:”أود القول أن الجزائر تملك علاقة جيدة مع كرة القدم و تملك طاقة شبانية هائلة التي ستزيد حتما من الحدث جمالا”.

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