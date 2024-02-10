موتسيبي: “المنتخب الجزائري سيجعل كل الأفارقة فخورين به”

توقّع باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن يعود المنتخب الجزائري، بقوة إلى الواجهة ويجعل كل الأفارقة فخورين به.

وفي ندوة صحفية نشطها أمس الجمعة، بكوت ديفوار، قال رئيس “الكاف”: “نريدكم أن تبلغوا الشعب الجزائري، بأن الكاف واثقة بأن أفضل كرة قدم جزائرية لم نرها بعد”.

وواصل موتسيبي: “الكرة الجزائرية قادمة بقوة في المستقبل، والمنتخب الجزائري لديه لاعبون مميزون”.

وختم رئيس الكاف: “أنا متأكد أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم، وسيحسنون من أدائهم، وسيجعلون كل الأفارقة فخورين بهم”.