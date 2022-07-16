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الرياضة

موتسيبي: “المنتخب الجزائري سيكون حاضرا في كأس العالم”

بقلم كريم تيغرمت
موتسيبي: “المنتخب الجزائري سيكون حاضرا في كأس العالم”
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أبدى رئيس الكاف باتريس موتسيبي، ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب الوطني على العودة بقوة، كما تنبأ بتأهله لكأس العالم، في الطبعة الموالية لمونديال قطر.

وصرح موتسيبي، اليوم السبت، لتلفزيون “النهار”: “ومن واجبي دعم كل المنتخبات الإفريقية، لأنها تمثل بلدانها، كما تمثل في نفس الوقت قارة افريقيا”

كما أضاف: “أنا متأكد من قدرة المنتخب الجزائري، والأندية الجزائرية على العودة بقوة، ونحن بحاجتهم ليكونو من بين الأفضل في افريقيا”

وتابع باتريس موتسيبي: “أقولها منذ الآن، بأن الجزائر ستكون حاضرة في الطبعة المقبلة من كأس العالم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/In9MW
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