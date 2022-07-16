موتسيبي: “المنتخب الجزائري سيكون حاضرا في كأس العالم”

أبدى رئيس الكاف باتريس موتسيبي، ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب الوطني على العودة بقوة، كما تنبأ بتأهله لكأس العالم، في الطبعة الموالية لمونديال قطر.

وصرح موتسيبي، اليوم السبت، لتلفزيون “النهار”: “ومن واجبي دعم كل المنتخبات الإفريقية، لأنها تمثل بلدانها، كما تمثل في نفس الوقت قارة افريقيا”

كما أضاف: “أنا متأكد من قدرة المنتخب الجزائري، والأندية الجزائرية على العودة بقوة، ونحن بحاجتهم ليكونو من بين الأفضل في افريقيا”

وتابع باتريس موتسيبي: “أقولها منذ الآن، بأن الجزائر ستكون حاضرة في الطبعة المقبلة من كأس العالم”.