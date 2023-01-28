موتسيبي: “جمهور عنابة رائع ويعشق كرة القدم”

أثنى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، على جمهور مدينة عنابة، لعشقهم الكبير لكرة القدم.

وصرح باتريس موتسيبي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “الجمهور العنابي رائع جدا، ويعشق كرة القدم”.

كما أضاف رئيس الكاف: “أود أن أشكر جمهور عنابة، وأنا جد متأثر بمناصرتهم لمختلف الفرق، كما أتوقع مستقبل جيد للكرة بمدينة عنابة”.

وجاءت هذه التصريحات من باتريس موتسيبي، عقب حضوره مباراة ربع نهائي الشان بين السنغال، وموريتانيا التي جرت بملعب عنابة.