موتسيبي: “سأضمن الشفافية في اختيار البلد الذي سيحتضن كان 2025”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عزمه على ضمان الشفافية التامة في اختيار البلد المنظم لكان 2025.
وصرح موتسيبي، في ندوته الصحفية: “أؤكد لكم بأن القرار المتعلق بتحديد كان 2025 سيتخد وفق الأخلاقيات، وبنزاهة”.
كما أضاف: “بصفتي رئيس الكاف، لن أتسامح مع أي مسائل غير أخلاقية قد تستغل للتأثير في اختيار البلد الذي سيحتضن الكان”.
وتابع باتريس موتسيبي: “نتبع طرق محددة من خلال تقييم مستقل للبنى التحتية لأي بلد مرشح لاحتضان الكان، دون تمييز بين البلدان الإفريقية”.
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