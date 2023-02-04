موتسيبي: “سأعود إلى الجزائر لاكتشاف نجوم المستقبل لافريقيا”

كشف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، موعد زيارته المقبلة للجزائر، والتي ستكون شهر أفريل، بمناسبة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما.

وصرح موتسيبي، اليوم السبت: “سأعود شهر أفريل إلى الجزائر، لحضور منافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما”.

كما أضاف: “سنتابع الشبان الأفارقة في هذه المنافسة، ونتمنى أن نرى ساديو ماني المستقبل، دروغبا، صلاح وغيرهم”.

يذكر أن الجزائر ستحتضن الطبعة المقبلة لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، والمقررة في الفترة ما بين 29 أفريل إلى 19 ماي 2023.