موتسيبي: “سنعالج ملف عدم مشاركة المغرب في الشان بطريقة عادلة ومنصفة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عن عدم مشاركة منتخب المغرب للمحليين في الشان، والإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وصرح موتسيبي اليوم السبت، في ندوته الصحفية: “عندما ذهبت للمغرب دعوة أصدقائي للقدوم إلى الجزائر للمشاركة في الشان”.
كما أضاف: “دون التوغل في الأمور السياسية، كرئيس للكاف، آمل أن تشارك كل البلدان في كل المنافسات الإفريقية”.
وأردف: “سنُعالج ملف عدم مشاركة المغرب في الشان بطريقة عادلة ومنصفة، ولا يوجد أي بلد لا تتم محاسبته بسبب التعاطف، أو المجاملة”.
وتابع باتريس موتسيبي: “الأمانة العامة للكاف، عليها التحقيق والقيام بما يتوجب عليها بشأن عدم مشاكرة المغرب في الشان وعلى جميع البلدان احترام قوانين الكاف، والفيفا”.
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