موتسيبي: “شان الجزائر أفضل نسخة في تاريخ هذه المنافسة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، باتريس موتسيبي، النجاح الكبير الذي بلغته الجزائر في تنظيم بطولة الشان.
ونقلت الإذاعة الوطنية تصريحات موتسيبي، أين قال: “هذه الطبع من الشان، تعد إلى حد بعيد، الأفضل منذ انطلاق هذه المسابقة”.
كما أضاف: “كل شيء كان جيد مند بداية المنافسة، التنظيم جيد، المنشآت عالية الجودة، مما يجعلني فخورا”.
وتابع باتريس موتسيبي: “الجزائر لديها ماض كروي مجيد، وعل الجزائريين أن يفخروا ببلدهم، مثلهم مثل كل الدول الإفريقية”.
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